الرياضة تواصل تنفيذ أنشطتها في معرض الكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55.

وشهد اليوم تنظيم الإدارة المركزية لتنمية النشء ندوة حول برنامج "قادر على التحدى" التى تنفذه الوزارة لنشء من ذوي الهمم وقد أدار الندوة هدى يوسف المدرب بمركز الدعم النفسي.

كما تنظيم لقاء توعوي عن "كيفية الإدارة" للمدرب أحمد عادل وكذلك لقاء لشرح محاور برنامج سفراء ضد الفساد للمدرب عماد محمد.

وأيضاً تم تنظيم ندوة عن بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان "مصر المكان والمكانة" للشيخ السيد محمد عبد القادر والشيخ إبراهيم على شبل وتفاعل الرواد مع الندوة.

وتم تنفيذ فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

كما تضمنت الفاعليات تنفيذ العديد من الورش الفنية الرواد المعرض فى (فن الموسيقي / فن المطويات / فن السيراميك / فن الارجامي، المكرمية، فن البافى).

كما نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب ندوة عن "الوظائف المستقبلية" للدكتور محمد سامي مدير التدريب ببرنامج توظيف مصر.

كما تم عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.