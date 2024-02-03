مطار العريش الدولي يستقبل طائرة تركية تحمل 53 طنا من المساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم السبت، طائرة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء - في تصريح صحفي - إن الطائرة قادمة من تركيا وتحمل على متنها 53 طنا من المواد الغذائية المقدمة من منظمة الهجرة الدولية لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 547 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية من بينها 447 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، إلى جانب 100 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.