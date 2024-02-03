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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على هجمات بلاده

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ديفيد بيركر، احتجاجا على القصف الأمريكي لمواقع عسكرية ومدنية في محافظة الأنبار. 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - أنه "احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ديفيد بيركر، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الذي طال منطقتي عكاشات والقائم مساء أمس".

وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق اليوم، أن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق؛ من خلال استهداف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم؛ ما أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى وقوع خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

 

الخارجية العراقية بغداد السفارة الأمريكية في بغداد الأنبار