“الزراعة” تنظم قافلة بيطرية في بني سويف لعلاج وفحص مواشي صغار المربين مجانا

نظم مركز البحوث الزراعية ممثل في معهد التناسليات الحيوانية بإطلاق قافلة بيطرية في محافظة بني سويف وذلك في الفترة من ٣ الي ٨ فبراير ٢٠٢٤.



في هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة ستقام بالتعاون بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة بنى سويف وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية في قرى حياة كريمة بمحافظة بني سويف.