الجامعة المصرية اليابانية تستضيف اجتماع الجمعية العلمية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، اجتماع أمناء الفروع الطلابية الجمعية العلمية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وقال صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، إن هدف الاجتماع تبادل الأفكار المختلفة بين الفروع الطلابية على مستوى مصر وبحث تطوير مستوى الأنشطة الطلابية وتقوية المهارات القيادية للطلاب في كل فرع و مشاركة الخبرات وقصص النجاح لأعضاء IEEE من الأساتذة لالهام الطلاب بما يمكن تحقيقه من خلال التطوع واهميته في الحياة الطلابية.

وأوضحت دكتور مها الصبروتي رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية ومستشارة الفرع الطلابي لـIEEE بالجامعة (IEEE E-JUST SB’s Counselor)، أن الاجتماع شارك فيه دكتور أحمد مدين رئيس قسم مصر لـIEEE (IEEE Egypt Section Chair) والدكتور رانيا سويف من جامعة عين شمس ورئيسة لجنة الأنشطة الطلابية لـIEEE في مصر (IEEE SAC Egypt Chair) والدكتور لبنى سعيد من جامعة النيل و رئيسة الجمعيات التقنية لـIEEE في مصر (Technical Societies Chair)، وأمناء الفروع الطلابية لـIEEE للمرة الأولى على مستوى مصر.

وأضافت أن الاجتماع يعد نسخة مصغرة من حدث أكبر يقام كل عام في دولة من دول المنطقة الثامنة (Region-8) يجتمع فيها أمناء الفروع الطلابية لـIEEE وللمرة الأولى على مستوى مصر في الجامعة المصرية اليابانية شارك أكثر من 90 طالبا من 28 جامعة من جامعات مصر.

وأشارت الى مشاركة قسم مصر لـIEEE بالاجتماع وبتنظيم الفرع الطلابي للجامعة (IEEE E-JUST Student Branch).