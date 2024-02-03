غلق وتشميع 8 محلات ومقاهي ورفع 1200 حالة إشغال بحدائق الأهرام.. صور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.



في ذلك الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مسائية بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .



وأسفرت الحملة عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالاضافه الى غلق وتشميع ٨ محال ومقاهي مخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.



كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبه الاهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية و الثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.



وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.