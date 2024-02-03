أضرار شاشة الكمبيوتر والموبايل على العين

تحيط بنا وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة في كل استخداماتنا اليومية من أجهزة اللاب والكمبيوتر و شاشات الموبايل ، وعلى الرغم من مدى أهميتها في حياتنا إلا أنها تؤثر على رؤية العين ، وتوصف هذه الحالة باسم متلازمة النظر للكمبيوتر الرقمية.

حيث أن استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة أثناء اليوم يكون السبب الأساسي فى إجهاد وتعب العين، بسبب الإضاءة الناتجة من هذه الأجهزة التى تسبب جفاف واجهاد العين و قلة رطوبة العين وجفاف وقد يصل الأعراض إلى الاصابة بالحساسية.

حيث أن إدراك مخاطر النظر طويل المدي لأجهزة الكمبيوتر أو الموبايل يكون خطوة جادة للسيطرة على المضاعفات الناجمة ، ولكن إذا شعرت بحكة أو احمرار في عينيك، فهذا يرجع إلى الجفاف الناتج عن عدم قدرة إنتاج الدموع لحماية أعيننا.

ويجب حماية العين من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتى تتضمن وضع الشاشة الخاصة بجهاز الكمبيوتر فى مستوى اتجاه العين مع ضبط الإضاءة بدرجة مناسبة ولا تسبب إزعاج استخدام نظارات كمبيوتر مضادة للانعكاس والتي قد تقلل من أي ضرر ناجم عن التعرض للضوء الأزرق، ويمكن استخدام أيضا قطرات الدموع الصناعية لتجنب جفاف العين .