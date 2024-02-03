"ياسين" مديرًا فنيًا لإنبي بعد استقالة تامر مصطفى اعتراضًا على تدخلات رئيس النادي

قرر تامر مصطفي المدير الفنى لفريق إنبي التقدم باستقالته من منصبه على خلفية تدخل أيمن الشريعي رئيس النادى في الأمور الفنية.

ورفض تامر مصطفي فكرة الاستغناء عن اى لاعب دون الحصول على موافقته .

وكان رئيس نادي إنبي قد قرر إعارة زياد كمال إلى نادى الزمالك دون علم تامر مصطفي وسبق وان تكرر نفس السيناريو فى صفقة زياد طارق الذى انتقل مؤخراً إلى الداخلية.

وقرر مجلس إدارة إنبي منح سيد ياسين مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول لحين البحث عن مدير فني خلف لتامر مصطفى.

جدير بالذكر ان تامر مصطفي من المدربين الذين يرفضوا فكرة التدخلات في الأمور الفنية وسبق له الاستقالة في بداية الموسم لنفس السبب.