الدوري الإنجليزي.. كالفيرت لوين يقود هجوم إيفرتون أمام توتنهام

كشف مدرب إيفرتون، شين ديتش، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب جوديسون بارك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد ديتش على دفاع صلب بقيادة تاركوفسكي وبرانثوايت، ويُشارك يونج في خط الوسط مع جاي وجارنر لتعزيز الخبرة والقدرة على التحكم باللعب، فيما يقود هجوم الفريق، كالفيرت لوين.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: بن جودفري - جيمس تاركوفسكي- جاراد برانثوايت - فيتالي ميكولينكو

خط الوسط: أشلي يونج - ادريسا جاي - جيمس جارنر - دوايت ماكنيل - جاك هاريسون

خط الهجوم: كالفيرت لوين

يدخل إيفرتون المباراة وهو بحاجة ماسة لحصد النقاط، خاصةً بعد خصم 10 نقاط منه بسبب مخالفات مالية، حيث يحتل حاليًا المركز الـ18 في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يتطلع توتنهام لمواصلة التقدم نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.