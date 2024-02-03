استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهما بحيازة 1500 كيلو جرام لمخدر البودر و 2 سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام ٤ عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين أنهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.