مران الأهلي| تأهيل عبد القادر وكوكا.. وكولر يطمئن على المصابين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة ‏شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.‏