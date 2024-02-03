غدًا.. حفل توزيع جوائز "جرامي"

تسدل الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم غدًا الأحد، الستار على حفل توزيع جوائز “جرامي” الـ66، والذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأسماء النسائية في عالم الموسيقى.

في فئة ألبوم العام وحدها، والتي تتنافس عليها خصوصاً تايلور سويفت، وسزا، وأوليفيا رودريجو، ترشح 7 نساء من أصل 8 ترشيحات لهذه الفئة.

وتتنافس تايلور سويفت، مع سزا التي هيمنت على ترشيحات “جرامي” بإجمالي 9 ترشيحات، بفضل ألبومها “SOS”، وأغنيتها الشهيرة “Kill Bill”، وكذلك أوليفيا رودريجو التي تحظى أعمالها الموسيقية من نوع الروك باستحسان النقاد، في آن واحد على جائزتي أفضل ألبوم، وأفضل تسجيل لهذا العام.

وتشارك في المنافسة أيضاً جانيل موناي، وبيلي إيليش والنجمة الصاعدة فيكتوريا مونيه في الفئات السابق ذكرها. أما الرجل الوحيد الذي نجح في حجز مقعد له في هذه المنافسة فهو عازف الجاز جون باتيست، الفائز الكبير في حفلة "جرامي" قبل عامين.