وزير التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الأخير من دورة قادة المستقبل غدًا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غدًا الأحد الموافق 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، وذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، مشيرًا الى ان المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول إدارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومه التغيير، وإدارة الكفاءات واكتشاف المواهب، والتواصل الفعال والذكاء العاطفي، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والتنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، ومسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الإدارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الأعمال التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة أصول الدولة وصيانتها، كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدربًا، مؤكدًا أن الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لا سيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات والية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والاعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وإجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق، والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، رخصة التشغيل، السجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.

وفي نفس السياق أوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ26 من الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام الحالي سيشهد أيضًا تنظيم 3 دورات أخرى هي تطوير وحدات تكافؤ الفرص، وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثانى على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدربًا.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم، يشهد الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2023/2024 تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد منها 28 متدربا من جميع المحافظات.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الهمم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، خاصة مع زيادة الأدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم إعمالًا لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية، لافتا الى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية والمراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وتخصيص الوزارة شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر، وقال أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.



و لفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بالتطور التاريخى للإعاقة ومراحله، وأنواع الإعاقات ونبذة عن الاتفاقية الدولية وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨،و تعريف الإعاقة على النموذج ( الطبى / المجتمعى)،و البند 19 بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( قراءة وتحليل )،ومفهوم وفلسفة المعيشة المستقلة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتعريف ببعض مفاهيم ومصطلحات عن الإعاقة، وكيفية تعامل المنشأة لأول مرة مع أشخاص ذوى إعاقة، مهارات التواصل مع العملاء والموظفين من ذوى الإعاقة ( الإعاقة البصرية - الاعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية- الإعاقة الحركية - مستخدمى الكراسى المتحركة )، بهدف تحسين التواصل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وكلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية وترجمة فورية لبعض الجُمل للإشارة، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي واسماء الوزارات والاماكن العامة.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الأسبوع الـ26 لسقارة يشمل أيضًا تنظيم دورة تطوير مهارات وبناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد منها (28 ) متدربًا لافتًا الى أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم وتمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم دورها المحوري في نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة تهدف الى رفع الوعى بالمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وكيفية تهيئة الراي العام، وأهمية الحوار المجتمعي، ورفع مهارات التواصل والتفاوض، وكتابة التقارير، وبناء فريق عمل وبيئة عمل ناجحة، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدارة التغيير والوقت والذات مشيرًا الى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثانى من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، مؤكدًا ايمانه الكامل بدور الاعلام الهام والمحورى في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ورفع الوعى بما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وقال أن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، والعلاقة بين الخطاب والمجتمع وتوظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي.