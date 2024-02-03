بـ250 مليون دولار.. سبوتيفاي تجدد تعاقدها مع "بودكاست" جو روغان

قررت مجموعة "سبوتيفاي" للتشغيل الصوتي توقيع جديد مع المدوّن الصوتي النجم جو روغان، الذي يشتهر بسماعه عدد كبير من الجماهير في مجال البودكاست في العالم، وقدرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قيمة الصفقة بـ250 مليون دولار.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقدريرات قيمة العقد المبرم الأول الذي تم توقيعه في مايو 2020 بـ 200 مليون دولار.

وشغل برنامج "ذي جو روغان إكسبيريينس" في 2023 للعام الرابع على التوالي المركز الأول في قائمة البرامج البودكاست على "سبوتيفاي" من حيث عدد المستمعين في العالم.

وأضافت "سبوتيفاي" بأن البرنامج سيذاع قريبا على منصات متعددة ، من بينها يوتيوب و"أمازون" و"أبل " بعد 4 سنوات من الحصرية.

وبرز جو روغان في مجال البودكاست في وقت مبكر جدا، عام 2009، وعلى مر الأعوام اجتذب قاعدة من المتابعين المخلصين في هذا القطاع الذي كان يزال في بداياته، وأصبح ظاهرة جماهيرية حتى قبل انضمامه إلى "سبوتيفاي".

ويلقي روغان ذو الشخصية غير النمطية في برنامجه حوارا صريحا يدوم أكثر من ثلاث ساعات مع ضيوف مختلفين ، من لاعبين قتاليين وعلماء رياضيات وأطباء ورجال أعمال وفكاهيين ، وهو نفسه فكاهي ولاعب كيك بوكسينغ سابق وبطل في التايكواندو، وغالبا ما اتهم بالترويج لنظريات المؤامرة، في ما يتعلق بجائحة كورونا واللقاحات.

وفي أوائل عام 2022، طلب عدد من الفنانين حذف أغنياتهم من المنصة تعبيرا عن الاحتجاج، ومن بينهم الفنان الأمريكي الكندي نيل يونغ والمغنية الأمريكية جوني ميتشل.

واندرج تعاقد "سبوتيفاي" مع جو روغان عام 2020 ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز صدارتها عالميا بين منصات المحتوى الصوتي.

وأكدت المجموعة أن حجم استهلاك البودكاست على "سبوتيفاي" زاد 232 في المئة منذ عام 2020.