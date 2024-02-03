تحسن الأحوال الجوية ومائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الأحد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 6 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 10 درجات.