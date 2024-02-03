إحالة عدد من العاملين بالمنشآت الخدمية في الشرقية للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمركز ومدينة الزقازيق لمتابعة الانضباط الإدارى وسير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحدد.

وأكد محافظ الشرقية على دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفى والاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات ومركز ومدينة ديرب نجم أسفرت عن رصد عدم حضور ٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات بالإضافة إلى عدم تواجد ٩ من العاملين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

بالإضافة إلى عدم تواجد ٢٠ من العاملين بالوحدة الصحية بأكوه التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.