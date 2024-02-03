المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة «كواد كابتر» إسرائيلية غرب خان يونس

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر ”، وسيطرت عليها خلال قيامها بمهام استخبارية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 19 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ الفجر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 120.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 فردًا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع.

كما استشهد رجل، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة، وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا، جوا وبرا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27131 شهيدًا، و287ر66 مصاب، ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.