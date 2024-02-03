حزب المؤتمر: المواطن عليه دور كبير للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الوعى من أهم الأسلحة خلال الفترة الراهنة، مضيفا:" فى وقت الأزمات والتحدات يوجد من يروج للشائعات ويخرج ليريد تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، وهناك من يستغل هذه الفترة للتربح أو ما شابه مستغلا الأوضاع الاقتصادية الراهنة".



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المواطن المصرى عليه دور كبير فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، بداية من عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التى يروج لها فى مختلف القطاعات، والثقة فى أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار من اجل تخطي هذه المرحلة الصبعة، قائلا:" سبق وأن أشاد الرئيس فى العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات بدور المواطن المصرى فى تخطى الأزمات والوصول للأهداف المزعومة وفقا لرؤية مصر سواء كانت 2030 أو 2050".



وأشار الدكتور غنيم، إلى أن المواطن المصرى هو الركيزة الأساسية، الجميع يعلم الضغوط الاقتصادية والاوضاع الصعبة ولكن سيظل الوعي من أهم الأسلحة للخروج من هذه الفترة وعدم الالتفات لما يقال من أخبار كاذبة، وكما كان المواطن شريك أساسى فى عملية التنمية سيكون عليه دور كبير فى الخروج من الأزمة خاصة فى ظل اهتمام الدولة الشريحة والفئات غير القادرة.



ولفت الدكتور السعيد غنيم، إلى أن ملف الأسعار من الملفات الحيوية، ولكن هناك خطوات جادة من قبل الدولة لكبح جماح الأسعار سواء من خلال تشديد الرقابة او من خلال ضخ المزيد من السلع وإنشاء منافذ ثابتة ومتحركة، وهذا يؤكد جهود مواجهة الأزمة والتكاتف فى وقت الأزمات مطلوب والمواطن هو أساس المنظومة لمواجهة الأزمة .