المفوضية الأوروبية: 26 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين في تركيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، عزمها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 26 مليون يورو؛ لدعم اللاجئين الضعفاء والمجتمعات المضيفة لهم في تركيا، والمتضررين من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا بالقرب من الحدود السورية تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين في البلاد، وشهدت المنطقة نفسها أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث؛ مما تسبب في مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية والإسكان على نطاق واسع وأدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة للعديد من اللاجئين الضعفاء بالفعل.

وأضاف البيان أن هذا التمويل الجديد سيعالج الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية الناجمة عن آثار الزلازل وأزمة اللاجئين الإقليمية، مشيرا إلى أنه من أصل 26 مليون يورو، تم تخصيص 4 ملايين يورو للتعليم في حالات الطوارئ، وسيوفر التمويل الجديد أيضًا خدمات الحماية للمجتمعات الضعيفة، مثل طالبي اللجوء والأشخاص المتضررين من الزلازل.

علاوة على ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي مساعدة اللاجئين في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

وأكدت المفوضية - في ختام بيانها - أن الاتحاد الأوروبي سيواصل، بالتعاون الوثيق مع السلطات التركية، مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في تركيا بناءً على احتياجاتهم الإنسانية.. مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، دعم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 100 مشروع إنساني، بالتعاقد مع أكثر من 21 منظمة شريكة.