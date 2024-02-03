الصين تطلق 20 قمرًا اصطناعيًا إلى المدار المخطط لها

أطلقت الصين، اليوم السبت، 20 قمرا اصطناعيا إلى المدار المخطط لها، وذلك على متن صاروخين حاملين من طرازي "سمارت دراجون-3" (أس دي-3) و"لونج مارش".

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، قام مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بإطلاق صاروخ حامل من طراز "سمارت دراجون-3 (أس دي-3)"، وعلى متنه 9 أقمار اصطناعية إلى المدار المخطط لها، من المياه الواقعة قبالة ساحل "يانججيانج"، في مقاطعة "قوانجدونج" بجنوبي الصين، في الساعة 11:06 صباح اليوم (بتوقيت بكين).

وتعتبر عملية الإطلاق هذه المهمة الثالثة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "سمارت دراجون-3 " بحسب المركز.

كما أطلقت الصين، اليوم، 11 قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأقلعت المجموعة المؤلفة من 11 قمرًا اصطناعيًا من طراز "جيلي-02"، محمولة على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 سي"، في الساعة الـ7:37 صباحًا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، ودخلت المدار المحدد.

وتعد هذه المهمة الفضائية الـ508 لسلسلة الصاروخ الحامل "لونج مارش".

وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أنه من المقرر إطلاق القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" لترحيل الاتصالات بين الجانب البعيد من القمر والأرض خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى نقل القمر الاصطناعي إلى موقع "ونتشانج" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، فيما سيتم إجراء اختبارات ما قبل الإطلاق كما هو مقرر.

وأضافت أن المرافق المعنية في موقع الإطلاق في حالة جيدة في الوقت الحالي.. فيما لا تزال الأعمال التحضيرية جارية كما هو مخطط لها.

وسيعمل "تشيويه تشياو-2" أو "ماجبي بريدج-2" كمنصة ترحيل للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات "تشانج إه-4" و"تشانج إه-6" و"تشانج إه-7" و"تشانج إه-8".