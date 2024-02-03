مشروعات استثمارية بمراكز شباب قليوب

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب قليوب بنظام حق الانتفاع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شملت المتابعة انشاء حمام سباحة صنافير بقيمة انشائية تصل إلى 6,553,450 جنيه لمدة 10 سنوات بقيمة ايجارية شهرية 8300 جنية بزيادة سنوية 7% والذي بلغت نسبة تنفيذه 20 %، وملعب مركز شباب صنافير بقيمة إنشائية 4,307,700 جنيه لمدة 6 سنوات بقيمة إيجارية 7200 جنية شهريا بزيادة سنوية 7%، وبلغت نسبة التنفيذ للملعب 100%.

وحمام سباحة نصف أولمبي بمركز شباب قلما بقيمة إنشائية تصل 4 مليون جنيه لمدة 12 سنة وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، وحمام سباحة ترفيهي بمركز شباب قليوب بقيمة إنشائية 5,570,050 جنيه وقيمة إيجارية شهرية 15,200 جنيه لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ 100%.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهمية نظام الاستثمار بحق الانتفاع بمراكز الشباب واستغلال الأماكن الغير مستغلة مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة من خلال انشاء حمامات السباحة والملاعب، وكذلك التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية للمترددين على مرتكز الشباب في إطار تحول الدولة نحو الرقمنة وارثاء قواعد التطوير التكنولوجي وتقديم خدمات مجتمعية أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.