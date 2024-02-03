معرض الكتاب.. رسالة المقريزي عن سلسلة الذخائر بقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة اصداراتها بالذخائر كتاب للمقريزي تحت عنوان “ الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

يقدم المقريزي في هذا الكتاب أخبار الحبشة ذلك من خلال رحلته المتكررة للحج الفترة التاريخية لممالك الطراز الإسلامي فمن خلال رحلته أخذ العلم عن عدد من شيوخ أهل مكة وعلمائها حتى جمع مادة هذا الكتاب وأخرجها على شكل رسالة عقب عودته إلى مصر، وتعد هس المصدر الوحيد الذي أرّخ للفترة التاريخية لقيام ممالك الطراز الإسلامي.

كانت الهيئة قد أصدرت خلال اليومين الماضيين في سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.