84 مليون دولار حصيلة "Mean Girls" في 3 أسابيع

يواصل فيلم الكوميديا والموسيقى “Mean Girls” للنجمة تينا فاي، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما المحلية قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 84 مليون دولار، جمع منهم 62 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و22 مليونا في السوق الأجنبي. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

يدور العمل حول كادي هيرون، التي حققت نجاحًا كبيرًا مع مجموعة من الفتيات من الدرجة الأولى في مدرستها الجديدة. لكن كل شيء يتغير عندما ترتكب خطأ الوقوع في حب آرون صامويلز، الصديق السابق لفتاة لئيمة تُدعى ريجينا جورج.