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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف ملابسات القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بمنطقة الخليفة

المتهمين
المتهمين
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كشفت اجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بمنطقة الخليفة .  

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنــى، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم،  وبحوزة كلاً منهما (سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىء النية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية السيدة زينب العثور على جثة