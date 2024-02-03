حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد اليوم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهًا رسالة قوية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وحثهم على التصدي بحزم لجميع محاولات البناء بدون ترخيص، مع التركيز على رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على الأملاك العامة والتصدي لأي تجاوزات تعرض الأملاك العامة والزراعية للتلوث أو الاحتلال غير القانوني.

كما تمت اليوم، بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة منيا القمح والوحدة المحلية بالصنافين، عملية التصدي لحالات البناء المخالفة في قرية المجازر التابعة للوحدة المحلية بالصنافين، وتم رصد حالة بناء غير مشروع على الدور الأرضي بمساحة 100 متر، وتمت عملية الإزالة بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، في قرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، تمت عملية إزالة لبناء مخالف، والذي كان يشمل سورًا على الدور الأرضي بمساحة 100 متر، وتمت عملية الإزالة بشكل كامل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في هذه التجاوزات، بهدف ضمان الامتثال للقوانين والحفاظ على النظام العام.

كما نظمت رئاسة حي أول الزقازيق حملة لرفع وإزالة الإعلانات والبنرات غير المرخصة والمخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين في منطقة تقسيم المعلمين، وتهدف هذه الجهود إلى تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط في شوارع وميادين حي أول الزقازيق.

بالإضافة إلى ذلك، قامت رئاسة الحي بحملة لرفع الاشغالات من ميدان عرابي وشارع البوسطة وشارع سعد زغلول وشوارع منطقة حي الزهور ومنشية اباظة، بهدف إعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، ويأتي ذلك في سياق تحسين المظهر العام للمنطقة وتعزيز البيئة الحضرية.