الاثنين.. ندوة بنقابة الصحفيين لمناقشة كتاب عن الحرب الروسية الأوكرانية

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، يوم الاثنين المقبل، بمقر النقابة ندوة لمناقشة كتاب "الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع على عرش العالم" لنخبة من الباحثين.

يشارك فيها الدكتور على أحمد جاد أستاذ العلوم السياسية، ونخبة من الباحثين المشاركين فى تحرير الكتاب، الذى يتناول تأثيرات الحرب على العالم اقتصاديًا، وسياسيًا، وإعلاميًا، وثقافيًا.

يدير اللقاء الكاتب الصحفى بدار الهلال محمد شلبى أمين، وذلك يوم الإثنين 5 فبراير الساعة السادسة مساءً، فى قاعة طه حسين الدور الرابع بمبنى النقابة.