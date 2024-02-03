اليابان تجري مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري

أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، أنها ستُجري مناورات مشتركة مع قوات المشاة البحرية الأمريكية (مارينز) في وقت لاحق من الشهر الجاري في جزيرة "كيوشو" و"أوكيناوا" جنوب غربي اليابان.

وذكرت قوات الدفاع الذاتي - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ - أن المناورات ستجرى خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 17 من مارس المقبل، بمشاركة نحو 2100 فرد من القوات اليابانية والأمريكية.

وأشار البيان إلى أن المناورات التي تسمى "القبضة الحديدية" تعقد بين البلدين منذ عام 2006 وتركز على الدفاع عن الجزر النائية، لافتة إلى أن المناورات عقدت للمرة الأولى في اليابان العام الماضي.

وستُجرى المناورات - التي تتضمن تدريبات إنزال وتدريبات بالذخيرة الحية - في جزيرة "أوكينوإيرابوجيما" بمحافظة "كاجوشيما"، وفي قاعدة "كامب هانسن" التابعة لقوات المشاة الأمريكية بمحافظة "أوكيناوا" ومناطق أخرى.. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مناورات في جزيرة "أوكينوإيرابوجيما".

كما أوضحت القوات - بحسب البيان - أن اختيار موقع المناورات، وقع بناء على عدة عوامل، من بينها التضاريس الطبيعية والمناخ، في وقت تهدف فيه القوات إلى تحسين إمكانات الرد في الجزر النائية الواقعة بجنوب غرب البلاد.