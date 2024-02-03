طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والصغرى بسانت كاترين درجتين تحت الصفر

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 13 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلو مترًا / الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 11 درجات، والصغرى درجتين تحت الصفر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 8 والعظمى 18.

طابا الصغرى 7 والعظمى 18.

كاترين الصغرى سالب 2 والعظمى 11.

طور سيناء الصغرى 10 والعظمى 19.

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أن يسود اليوم السبت طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أما بالنسبة للأمطار فتنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تعود فرص تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كانت مدينة سانت كاترين، قد اكتست بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال التي بدأت تتساقط مساء الأربعاء الماضي، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي فترة ترويج سياجي للمدينة لمحبي وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

من جانبها رفعت الوحدة محلية لمركز ومدينة سانت كاترين درجة الاستعدادات القصوى؛ لمواجهة موجة الصقيع التي تشهدها المدينة حاليًا.