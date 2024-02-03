أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات دون طيار روسية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ أن قوات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات بدون طيار روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان صادر عن الجيش الأوكراني، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، "أن مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع قامت بتدمير تسع طائرات بدون طيار روسية، داخل مناطق دنيبرو وأوديسا وميكوليف وزيتومير".. مضيفا "مثل الليلة الماضية، وجه الروس جزءا كبيرا من طائرات (شاهد) نحو منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية هاجمت منطقة "بولتافا"، وكانت هناك إصابات في منطقة "ميرهورود".