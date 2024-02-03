شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بكافة الشوارع والطرق الرئيسية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأطقم وفرق العمل المكلفه لمجابهة الأزمات بالتواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره بإستخدام المعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالإضافة إلى مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار بالشوارع للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى استمرار كافة الجهود وانتشار المعدات والأطقم تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض له المحافظة.

وأكد على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت .

كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.