ads
السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. حبس خفير وآخرين لاتهامهم بسرقة موقع تحت الإنشاء بالقطامية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس خفير وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة حديد التسليح من موقع إنشاء بالبطانية.


وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على متهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء “بالقطامية”.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (خفير ) بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة القسم.
 

بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالإشتراك مع (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) قائد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها") أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

الاجهزة الامنية بالقاهرة أجهزة الأمنية بالقاهرة حديد التسليح جهات التحقيق المختصة ة قسم شرطة البساتين سرقة موقع تحت الإنشاء قسم شرطة القطامي قسم شرطة القطامية قسم شرطة البساتين