أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 3 فبراير 2024

السبت 03/فبراير/2024 - 08:48 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم السبت اجازه البنوك.

وسجل متوسط سعدر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وجاء سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".



وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري.