المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في مخيم بلاطة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت جرافة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

واليوم السبت، استشهد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فقام الاحتلال بقصف منزلًا به عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، ونتج عنه استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين.

ونفذ الاحتلال قصفًا آخر في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة على منزل لعائلة الهمص، نتج عنه استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو نصير".

وارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، اليوم، لتصل حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدًا وتزايد عدد المصابين إلى 66.287 مصابًا.