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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد اقتحام الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ومنذ قليل، اقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ونشر القناصة فوق أسطح المباني العالية في المدينة، ثم اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط انتشار الجنود في الشوارع وداخل الأحياء.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، تزامنًا مع مداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين داخل المدينة.

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