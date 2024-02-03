إعلام واشنطن: الغارات الأمريكية استهدفت مستودع أسلحة و3 منازل تابعة لحزب الله العراقي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤول عراقي، أن الغارات الأمريكية استهدفت مستودع أسلحة و3 منازل تابعة لحزب الله العراقي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق.

وأضاف أن تلك الضربات سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق كما أنها سوف تهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فيه العراق ضمان استقرار أراضيها.