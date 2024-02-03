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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إعلام واشنطن: الغارات الأمريكية استهدفت مستودع أسلحة و3 منازل تابعة لحزب الله العراقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤول عراقي، أن الغارات الأمريكية استهدفت مستودع أسلحة و3 منازل تابعة لحزب الله العراقي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق. 

وأضاف أن تلك الضربات سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق كما أنها سوف تهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فيه العراق ضمان استقرار أراضيها.

الغارات الأمريكية استهدف مستودع أسلحة استهادف 3 منازل تابعة لحزب الله العراقي الضربات الأمريكية في سوريا والعراق