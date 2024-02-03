في اليوم الـ120 للعدوان على غزة| قوات الاحتلال تكثف غاراتها في رفح.. ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين

تشتد معاناة الشعب الفلسطيني كل يوم وتزداد آلامه، وسط البرد القارص الذي يواجه بلا مأوى ولا طعام، وتتزايد الغارات الإسرائيلية في كل مكان تستهدف المدنيين الأبرياء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويمارس الاحتلال كل أشكال الظلم على أهل غزة مستخدمًا جميع الآلات الحربية، مطاردين الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل أراضيهم دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو شيخ وحتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم.

غارات إسرائيلية مكثفة على منازل المدنيين الفلسطينيين

ارتفع أعداد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، اليوم السبت، لتصل حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدًا وتزايد عدد المصابين إلى 66.287 مصابًا.

استشهد اليوم السبت الموافق 3 يناير 2024 عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فقام الاحتلال بقصف منزلًا بة عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، ونتج عنه استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين.

ونفذ الاحتلال قصفًا آخر في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة على منزل لعائلة الهمص، نتج عنه استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا لعائلة "أبو نصير".

اقتحامات واسعة للاحتلال ومداهمة منازل الفلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بعدة اقتحامات قام بها جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، على مدن وقرى فلسطينية، فاقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي شوارع قريتي تعمر والعروج شرق بيت لحم، وقامت قوات الاحتلال بمداهمة بعض منازل المواطنين في قرية بيت تعمر وقاموا بالتفتيش داخلها وتخريب محتوياتها.

كما اقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ونشر القناصة فوق أسطح المباني العالية في المدينة، ثم اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط انتشار الجنود في الشوارع وداخل الأحياء، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، تزامنًا مع مداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين داخل المدينة.

وفي بلدتي روجيب وبرقة في محافظة نابلس، أفادت مصادر داخل بلدة برقة، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت الشوارع والأحياء، واقتحمت جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة روجيب شرق مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل داخل البلدة، دون أن يبلغ عن اصابات او اعتقالات حتى الآن.