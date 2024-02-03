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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المرصد السوري: 18 قتيلًا حصيلة الغارات الأمريكية على الميليشيات الموالية لإيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة قتلى الميليشيات الموالية لإيران في سوريا جراء الغارات الأمريكية إلى 18 شخصًا.

أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية، وأضافت، أن القصف الأمريكي يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، معلقًا على الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بعد على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، أن الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة "المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق. 

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الأمريكية الميليشيات الموالية لإيران 18 شخص