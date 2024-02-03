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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال معلقًا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، أن الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة "المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق. 

كما ذكر في بيان له نشر على موقع البيت الأبيض أن "قلب أمريكا مثقل في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".

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