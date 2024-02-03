قتلى وجرحى في قصف أمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

وأضافت، أن القصف الأمريكي يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن مسؤولون أمريكيون قالوا أن القوات الأمريكية جهزت خطط لشن سلسلة ضربات ضد أهداف تشمل أفرادًا ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال معلقًا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، أن الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة " المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق.

كما ذكر في بيان له نشر على موقع البيت الأبيض أن "قلب أمريكا مثقل في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب العديد خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".