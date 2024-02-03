كهرباء شمال القاهرة: المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة وفرت فرص عمل غير مسبوقة

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت فرص عمل غير مسبوقة ومتعددة للمهندسين واستوعبت أعداد كبيرة من خريجي كليات الهندسة؛ نظرًا لحجم الأعمال الهائل الذي يتم تنفيذه في كل قطاعات الدولة وكل هذه الأعمال تعتمد على المهندس ولا بديلة عن ذلك مما يعتبر هذا العهد هو عصر المهندسين المصري وأن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق إنجازات كبيرة للمهندسين وأسرهم في مختلف المجالات خاصة الرعاية الاجتماعية والصحية إلى جانب إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة منذ سنوات وهو ما انعكس على اجتماع الجمعية العمومية التى أشادت بإنجازات نقابة المهندسين بالقاهرة خلال الفترة الأخيرة بعد تمكنها من تحقيق المستهدف لصالح المهندسين وأسرهم وإيجاد حلول لكافة المشاكل.

حيث تستعد نقابة المهندسين بالقاهرة لافتتاح مشروعين هامين لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم فى إطار الجهود التي تنفذها الدولة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية المتميزة للمواطنين وتتضمن المشروعات الجديدة افتتاح نادي المهندسين بأبو الفدا بالزمالك والآخر بالقاهرة الجديدة بعد أن تم إقامتهما وفقا لأعلى معدلات الإنجاز وتعاقدت النقابة مع كبرى المستشفيات والتواصل مع كافة جهات التدريب لرفع المستوى التدريبي والرقمي والإمكانات الفنية للمهندسين ليواكب التقدم في المجال الهندسي وتم تطوير وتجهيز قاعتين للتدريب في مدينة نصر بساعة 21 متدرب ليرتفع عدد قاعات التدريب إلى خمس قاعات وافتتاح قاعة جديدة بمقر النقابة فى مدينة نصر لتقديم كورسات وتدريب المهندسين.

واستعرض المهندس حسام عفيفي نقيب المهندسين بالقاهره ورئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهره آخر تطورات نادي المهندسين الجديد بأبو الفدا بالزمالك والذى يلتزم بكافة الاشتراطات التي حددتها الدولة ووزارة الري والموارد المائية بعد تحديد نقاط الردم وازالتها تماما وإعادة الشيء لأصله ولا توجد أي تعديات على النيل وهو ما ساعد في سرعة الحصول على الترخيص لإقامة المنشآت الخاصة بالنادي وزيادة مساحتة من 7310 متر إلى 9684 متر مربع لصالح المهندسين وأسرهم، مشيرًا إلى أهم الأعمال التي تم إنجازها ممثلة في شبكة الصرف الصحي والتي تم ربطها بالشبكة العمومية وتنفيذ محطة رفع داخلية بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وإصدار الموافقات اللازمة لرفع طاقة خطوط الغاز والمياه وإنشاء الصور الخارجيه وساحة انتظار سيارات لخدمة الأعضاء وزوار النادي كما تم حفظ حقوق الأعضاء وأسرهم والارتقاء بالخدمة المقدمة إليهم حتى تتبوأ النقابة مكانتها المرموقة مؤكدا أن مجلس النقابة لا يترك جهدا لرفع مكانتها ومستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وأوضح عفيفي أن نادي القاهرة الجديدة يشهد تطورات كبيرة بعد أن تم إزالة كافة المعوقات التي أوقفت أعمال التنفيذ وإصدار موافقة على مواصلة الأعمال وقد تمكن مجلس النقابة بعد تواصلهم مع المسؤولين المختصين من وقف تنفيذ قرار جهاز مدينة القاهرة بإعادة تسعير المتر المربع من 450 جنيه إلى 3850 جنيه مما يكلف النقابة حوالي 100 مليون جنيه والبدء في مواصلة التنفيذ للمشروع مما أدى إلى زيادة نسبة التنفيذ من 42% الى 67% مع الإعلان عن تشغيل أكاديمية للأنشطة الرياضية والانتهاء من اتخاذ الإجراءات لتوصيل المرافق والانتهاء من أعمال المبنى الاجتماعي وحمام السباحة وغرفة تغيير الملابس وكل ذلك سيتم الانتهاء منه خلال العام الحالي كما تم سداد مستحقات وزارة الزراعة وهذه الأعمال تمت خلال مجلس النقابة الحالي.

وأشار «عفيفي» إلى الخدمات التي تقدمها النقابة للعاملين مؤكدا أن العمل يجري حاليا لزيادة موارد النقابة دون تحميل المهندسين وأسرهم أعباء إضافية من خلال تقديم خدمات جديدة وتطوير المتاح حاليًا وشهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين فى مجال رعاية المهندسين بالمعاش حيث تقوم إدارة المعاشات بالنقابة بمتابعة صرف المعاشات شهريا خاصة لأصحاب الهمم الذين يتم استقبالهم بعد أن تم تجهيز الدور الأرضي في مدينة نصر ويستفيد من ذلك عدد 6406 وتم اعتماد ختم نقابة القاهرة بالتنسيق مع النقابة العامة أو مصلحة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الرقم القومي وتجديد اشتراكات النقابة والرعاية الصحية وتجديد الرعاية الصحية لعدد 28،701 مهندس.