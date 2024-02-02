افتتاح معرض "كن متصلًا" للتشكيلية أميرة سعد (صور)

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة التشكيلية الدكتورة أميرة سعد بعنوان "كن متصلاً.. وصل منقطع" في قاعة نهضة مصر بمتحف محمود مختار، بحضور الفنانة شيماء أبو زيد، مديرة قاعات العرض بالمركز الثقافي للمتحف، ويستمر حتى 17 فبراير 2024.

وعن المعرض، قالت أميرة سعد: "الكلمات مُسطّحة للغة، نسقٌ مُغلق حول نفسه، هي الدلالات، الأكواد، والاستعارات ولكنها تظل كلمات تَرّجِع في أصلِها للنقطة. النقطة أصل الكون، بداية العناصر كلها.. جامعة الروح والمادة معًا، منها تخرج الدائرة، رمزية الوحدة والكمال".

وأضافت، أما بعد.. اكتب تلك الجوابات بهذا الشكل، لتصل إلى ما يمكنه لمس كلماتي وقراءتها بیده قبل عينيه.. يمكنه السفر بينها ليشعر بقيمة الحب الحنين، الشوق، ويتأثر بالفراق والبعد. قد تعطي الكلمات معان ولكن؛ تعطي جواباتي دلالاتًا وأكوادًا أكثر من ذلك.

أميرة سعد، هي فنانة تشكيلية تخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وماجستير ودكتوراة فنون جميلة جامعة حلوان، شاركت في معارض محلية ودولية وحصلت على العديد الجوائز، مثلت مصر في منحة التبادل الفني في كوريا الجنوبية وأيضاً في الوفد المصري في مسابقة أوسكار إبداع أفريقي.

ويُعد معرض "كن متصلا.. وصل منقطع" هو أول معرض تشكيلي للفنانة الدكتورة أميرة سعد، ويفتتح يوميا أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا يوم الجمعة.

2024-638424234247621781-762

2024-638424234410380754-38

2024-638424234544588597-458

2024-638424234716532840-653

2024-638424231027761555-776

2024-638424235132339888-233