زيلينسكي يبحث مع رئيس منظمة الأمن الأوروبية ملف أسرى الحرب مع روسيا

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إيان بورج، ضرورة الإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لـ "وكالة أنباء "يوكراين فورم".

وخلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة الأوكرانية كييف، هنّأ زيلينسكي مالطا على توليها رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشدد على أولوية القضايا المتعلقة بالإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا.

وقال زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا أن تركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على عودة الأطفال المرحلين بشكل غير قانوني، ومساعدتنا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، على إعادتهم إلى وطنهم، وأنا أعتبر هذه القضية هي الأكثر أهمية".

بدوره، أكد بورج على التضامن مع أوكرانيا وأن القضايا الأمنية لكييف تحظى بالأولوية خلال رئاسة مالطا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وسلط زيلينسكي الضوء على الاستضافة الناجحة للاجتماع الثالث لمستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية فيما يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية في مالطا في أكتوبر من العام الماضي.

ووجه الرئيس الأوكراني الدعوة لرئيس وزراء مالطا لزيارة أوكرانيا والمشاركة في قمة السلام العالمية.