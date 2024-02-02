صناعة المراكب مهنة تقاوم الاندثار

في منطقة أخميم بمحافظة سوهاج توجد ورشة "أنجال" وهي من أول الورش في الصعيد منذ عام 1950، وظهرت صناعة القوارب منذ زمن قديم وذلك قبل الطوفان الذي حدث في عهد سيدنا نوح، وتظهر أكثر في المدن الساحلية والقريبة من نهر النيل..

في ذلك يقول فارس علاء شعراوي، طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج، وحفيد صاحب الورشة، الورشة موجودة منذ عام ١٩٥٠ وهي من أول ورش صناعة المراكب في الصعيد، فكان أجدادي مهنتهم الأولى هي صنع المراكب الكبيرة وبعد ذلك، بدأنا في عمل المراكب الصغيرة وتركنا الكبير بسبب قلة الإقبال عليها، وأقوم بمساعدة والدي وعمي، في فترات الإجازة.

وتابع "شعراوي"، نبدأ عند تصنيع القارب بقص الخشب حسب مقاسات المركب المطلوبة، و يتم تنفيذ شاسيه المركب وعمل المقدمة، ونبدأ بصناعة القوارب من الخشب الأبيض والشجر وهو خشب الكافور، وبعد ذلك نضع مادة عازله للمياه تسمى فيبر جلاس للحفاظ على المركب أطول فترة ممكنة.

واوضح أنه يوجد مراكب كبيرة وصغيرة الكبير منها للصيد في النيل اما الصغير فيختص بالترع، والصغير يأخذ مدة يومين لصناعته أما الكبير فيصل إلى اسبوع.



واختتم "شعراوي"، في الوقت الحالي لا يوجد اقبال على الشراء بسبب غلاء أسعار الخامات، إلى جانب الغلاء على الصيادين، وبعض أنواع المراكب قل الطلب عليها لذلك الغينا تصنيعها بسبب غلاء الخامات

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