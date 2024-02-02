التونسية هاجر قلديش تفوز بمنصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي

فازت الدكتورة هاجر قلديش أستاذ القانون الدولي في جامعة قرطاج التونسية، بمنصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

وتمكنت خبيرة القانون الدولي من الفوز بعد منافسة مع عدد من خبراء القانون من دول أخرى حيث كان ترتيبها الأول بحسب القائمة المختصرة المرشحة للمنصب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وهنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي، "قلديش" بعد فوزها بالمنصب، وعلى ثقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بعد اختيارها وتعيينها بالمنصب من بين ٦٠٠ مرشحا.

وجاءت "قلديش" في المركز الأول، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب افريقيا، وفي المركز الثالث روبرت إينو من الكاميرون، وفي المركز الرابع والأخير المستشار وائل راضي من مصر.

وتولت خبيرة القانون الدولي من قبل رئاسة لجنة القانون الدولي في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، خلال الانتخابات التي جرت في مارس من العام قبل الماضي 2022 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أول إمرأة تفوز بهذا المنصب منذ استحداثه في عام 2009.

وانتخبت الدكتورة هاجر قلديش في يناير 2015 لأول مرة كعضو في مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وأعيد انتخابها لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في يوليو 2018.