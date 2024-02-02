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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

علي الدين هلال: سور الأزبكية كان رئة المثقفين فى الخمسينيات والستينيات

المفكر السياسى على
المفكر السياسى على الدين هلال
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قال المفكر السياسى الدكتور على الدين هلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو سور الأزبكية الشعبى، ملفتًا انه يتضمن كل انواع الكتب لجميع فئات المجتمع.

وأضاف "هلال" خلال حواره لبرنامج "الحقيقة" والذى تقدمه الاعلامية ايه عبد الرحمن على فضائية "اكسترا نيوز"، ان سور الأزبكية فى الخمسينيات والستينيات كان بمثابة رئة المثقفين، موضحًا انه كان اول استاذ له.

وعن الحوار الوطنى أكد المفكر السياسى انه جمع اكبر عدد من أصحاب الرأى فى مصر، وحرص على جمع كافة الآراء من مختلف الايديولوجيات.

واشار الى ان الحوار الوطنى ليس منافسًا للبرلمان ولا يمارس سلطة التشريع، مؤكدًا انه يتم التعامل مع جميع الاراء بنفس الاهمية داخل الحوار الوطنى.

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