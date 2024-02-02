الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يُحاصر مستشفى الأمل ويُهدد حياة المرضى والنازحين

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، استمرار حصار آليات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى "الأمل" في خان يونس من الجهات الأربع، ومنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف.

وذكرت الجمعية في بيان صحفي أن قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف وإطلاق النار بشكل مباشر في محيط المستشفى، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص اليوم، بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالجمعية هدايا حمد، وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الجمعية الذي يضم آلاف النازحين.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للطواقم العاملة في مقر الجمعية ومستشفى "الأمل" في خان يونس، واحترام شارة الهلال الأحمر امتثالا للقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت بفتح ممر إنساني عاجل لإخلاء النازحين الذين يرغبون في المغادرة في ظل الظروف الخطيرة التي يعيشونها، ولإجلاء المرضى والجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة وإلا فإنهم سيفقدون حياتهم في ظل استمرار حصار المستشفى.

وأشارت إلى أنّ مستشفى "الأمل" يعاني من نقص حاد في الأكسجين وفي المستلزمات الجراحية والمضادات الحيوية وأدوية المرضى من ذوي الأمراض المزمنة وغيرها من المستلزمات الطبية، مطالبة بضرورة توفير الوقود لضمان استمرار عمل مولد الكهرباء.

وتُعدّ هذه الأنباء مؤشرًا خطيرًا على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما يُهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصةً المرضى والنازحين.