محمد صبحي يوجه رسالة إلى إيلون ماسك : "عملتها قبلك فى الهمجي"

وجه الفنان محمد صبحى رسالة إلى الملياردير الشهير إيلون ماسك، بعد تصريحات الأخير بنجاح تركيب أول شريحة دماغية، بعد زرعها داخل المخ الإنسانى.

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عرض الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مشهد من العرض المسرحى الهمجى، وهو لشخصية آدم عبدربه آدم، والتى جسدها الفنان محمد صبحى، وكان يتعامل كالانسان الآلى بعد زرع شريحه بالمخ له.

وعلق الفنان محمد صبحى على المنشور "عذراً إيلون ماسك، آدم عبدربه آدم عملها قبلك، مسرحية الهمجى كانت الأسبق وتنبأت بالشريحة بالمخ عام ١٩٨٦ من خلال العرض المسرحى الهمجي".

يستعد الفنان محمد صبحى بالعرض المسرحي الجديد خلال تلك الفترة، وذلك بعد نجاح العرض المسرحى"عيلة اتعمل لها بلوك"، والذى تم عرضة بمسرح مدينة سنبل خلال الفترة الماضية.