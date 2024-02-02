الروضة ونواى فى قلب التنمية بالمنيا.. "بنية تحتية ومشروعات خدمية"

لا يزال قطار التطوير يجوب قرى محافظة المنيا مُحمّلا بإنجازات عديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، ولازالت المبادرة الرئاسية تعيد الآمل للمواطنين بعد سنوات من الفقد والحرمان، هذا الحلم طال انتظاره يتحقق على أرض محافظة المنيا، من خلال العديد من المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى حولت الخدمة من المدينة إلى القرية.

هذا ما تشهده ملوى ، ضمن 5 مراكز تشملها مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها رئيس الجمهورية، ويأتى على رأس تلك المشروعات مشروعات الصرف الصحى ومشروعات مجمعات الخدمات والمراكز الصحية وغيرها من المشروعات.

وتعد قرية الروضة بمركز ملوى جنوب المنيا إحدى القرى التي كانت تعاني من فقر الخدمات لفترات طويلة على مرّ السنين، وكانت تفتقد للحياة الآدمية والخدمات الحكومية بشكل خاص، لكنّها الأن أصبحت من القرى المميزة بعدما تمّ تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة" إذ جرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بها، وإحلال وتجديد وتوسيع مشروعات أخرى لينعم المواطنون بحياة كريمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وزيَّنت مشروعات حياة كريمة قرية الروضة وهو المركز الأكبر بين مراكز جنوب المنيا، وتم إدراج جميع قراه وعزبه ونجوعه في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتنعم قرية الروضة التي تقع على الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، بمشروع صرف صحي ومشروع غاز طبيعي سيقضي على أزمات أسطوانات البوتاجاز بشكل تام .

وزينت 7 مشروعات في قطاعات خدمية مختلفة معالم قرية الروضة التابعة لمركز ملوى، ضمن تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، وشملت المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الروضة ، إنشاء نقطة إسعاف الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي، والانتهاء من المجمعين الخدمي والزراعي بنسبة 100%، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي، والوحدة الصحية، والانتهاء من نقطة الشرطة، وتوسعة مبني مدرسة الروضة الإعدادية بنين بنسبة تنفيذ 90%.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة الجاري تنفيذها بقرية الروضة، تشمل الصرف الصحي بالبياضية وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، ومشروع توصيل الغاز الطبيعي بن مؤكداً تسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

كما تمت متابعة أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بقرية هور والتى بلغ نسب التنفيذ بالمشروع ٧٠٪، كما تمت متابعة أعمال إنشاء كوبري سيارات على البحر اليوسفي والذى يربط بين قريتى تادرس وبنى خالد والذى بلغ نسبة تنفيذ ٦٠٪، وتمت متابعة أعمال إنشاء كوبرى مشاة على البحر اليوسفي والذى يربط بين قريتى الشيخ أبوعلى وقرية قصر هور والذى بلغ نسبة تنفيذ ٩٠

واكد اهالى القرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالقري وادخل السعادة والفرحه في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى بل وبجودة عالية .وأعربوا عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهودة في متابعة تنفيذ المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري

فيما قال على عبدالجواد أحد الاهالى، ان مشروعات حياة كريمة، أعادت كرامة المواطن، فى قرى المنيا، والتى ظلت سنوات طويلة محرومة من الخدمات، ومع إنطلاق مبادرة حياة كريمة نشاهد خلايا من النحل تعمل ليل نهار من اجل الإنتهاء من المشروعات وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى، والمدارس والطرق ومكاتب البريد ومجمعات الخدمات التكنولوجية التى أنتهت محافظة المنيا من 32 مركزا منها، ويجرى العمل بكافة المشروعات .

واضاف سيد ابراهيم من اهالى القرية كنا نعانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات وعندما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لم نكن نتخيل أن كل تلك المشروعات سوف تتحقق على أرض الواقع، لكن لم يمض وقت قصير وبدأ العمل، فقد كنا دائما نطلب خطوط مياه وفوجئنا بالعمل يسير بسرعة فائقة، وهذا ما حدث بجميع قرى المركز حيث يتم انشاء مشروعات مياة الشرب ومراكز الشباب والمدارس بنسب تنفيذ عالية أيضا أعمال محطة الصرف الصحى بقرية الشيخ شبيكة والتى تشهد إنجازا كبيرا وحلما كبيرا تعالوا شوفو كنا فين والآن نحن فى حياة كريمة.

وشهدت قرى ملوى تطورا كبيرا فى إنشاء المجمعات الطبية والتى يصل عددها إلى 31 فى مجلس قروى قلندول، إنشاء 2 مجمع طبى ومجلس قروى الروضة إنشاء 4 مجمعات طبية و مجلس قروى المعصرة إنشاء 2 مجمع طبى بينما شهد مجلس قروى تندة أعمال إنشاء 3 مجمعات طبية، ومجلس قروى تونا الجبل إنشاء 2 مجمع طبى، و 5 مجمعات طبية بمجلس قروى دروة.

كما تم أيضا انشاء 6 مجمعات طبية بمجلس قروى إبشادات وتجديد كوبرى إبشادات ـ كوبرى شعراوى ـ كوبرى قزمول و فى مجلس قروى دير البرشا يجرى إنشاء 3 مجمعات طبية، ومجلس قروى نواى يشهد أعمال إنشاء 4 مجمعات طبية .