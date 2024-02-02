افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نسختها السابعة، والتي تنطلق اليوم وتستمر اعمالها حتى 6 فبراير الحالي.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته للمشاركة في افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، كما أعرب عن تقديره وامتنانه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته الكريمة لهذا الحدث الهام.

وأكد وزير الشباب والرياضة ان تواجدنا هنا اليوم يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز القيم الروحية والتربوية في المجتمع، وتعزيز الروابط الثقافية والتعاون الدولي في مجالات الشباب والرياضة والدين".

مضيفاً: "نحن نعتز بالتراث الثقافي والديني العظيم لمصر، ونعمل جاهدين لتعزيز القيم والمبادئ التي يحملها القرآن الكريم والإبتهال الديني. إن الشباب هم ركيزة التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي، وسنواصل دعمهم وتوجيههم لتحقيق طموحاتهم وتطورهم".

وأختتم صبحي قائلاً: "أرحب بجميع المشاركين الذين سافروا من دول العالم العربي والأجنبي للمشاركة في هذه المسابقة المرموقة. إن وجودكم هنا يعكس التلاحم العالمي والاحترام المتبادل بين الشعوب".، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذه المنافسات النهائية.

الجدير بالذكر أن المسابقة في نسختها السابعة تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، والتي يتنافس فيها 1500 متسابق من 50 دولة حول العالم.