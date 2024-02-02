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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور | الوادي الجديد تختتم دورة تدريبية للفتيات على الحرف اليدوية

الوادي الجديد تختتم
الوادي الجديد تختتم دورة للفتيات والسيدات على الحرف اليدوي
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اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع أمانة التعليم والبحث العلمي البرنامج التدريبي علي أعمال الخياطة والتريكو لعدد  25 متدربة من الفتيات وذلك بمدرسة موط الثانوية الفنية بنات.

وقال محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ وأمين مركز الداخلة،  مساء الجمعة، إن الحزب انتهى اليوم من تأهيل وتدريب 25 فتاة على أعمال الخياطة والتفصيل بتسليم المتدربين شهادات معتمدة بحضور البرنامج التدريبي.

وأضاف حاتم إمام أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بالداخلة، أن هذه الدورة المتميزة تأتى لتأهيل الشباب لسوق العمل وتأتي في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة التعليم بالمركز  لخدمة جميع فئات المجتمع.

حضر فعاليات تكريم المتدربات وختام الدورة مدير عام الادارة التعليمية وأمناء الحزب بالمركز وبعض قيادات التعليم بالإدارة التعليمية ومدير مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات وأمين الإعلام بالداخلة.

 

تسليم شهادة دورسة عن الحرف اليدوية بالداخلة
تسليم شهادة دورسة عن الحرف اليدوية بالداخلة
جانب من ختام دورة تدريبية للفتيات بمركز الداخلة
جانب من ختام دورة تدريبية للفتيات بمركز الداخلة
دورة للفتيات والسيدات على الحرف اليدوية بواحة الداخلة
دورة للفتيات والسيدات على الحرف اليدوية بواحة الداخلة
مستقبل وطن يختتم دورة تدريبية عن الحرف اليدوية للنساء
مستقبل وطن يختتم دورة تدريبية عن الحرف اليدوية للنساء
دوره تدريب فتاة حزب الداخلة